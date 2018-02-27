Бейт-Шеан является одним из древнейших городов Израиля. Он расположен на севере страны в Иорданской долине в 20 километрах от озера Кинерет. Когда-то через эти места проходил путь из Египта в Месопотамию. Город находится на главной дороге, соединяющей Иерусалим и Тверию, и на дороге, соединяющей долину со Средиземным морем.

На территории современного израильского города Бейт-Шеан находится национальный парк Скифополис, созданный на месте археологических раскопок. В Талмуде есть такие строки: «Если рай находится на земле израильской, то Бет-Шеан – врата его». Бейт-Шеан является одним из самых древних городов в мире. Упоминания о нем можно встретить в текстах, датируемых XIX веком до н. э.

В далёкие времена этим городом по очереди правили филистимляне, египтяне и греческие колонисты, оставив свой след в архитектурных памятниках города. Археологические раскопки этого древнего города настолько хорошо сохранились, что гуляя по его развалинам, можно окунуться в историю и буквально «почувствовать и увидеть» все те события, которые происходили здесь много веков назад.

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При археологических раскопках, проведенных в 60-х годах, здесь была обнаружена синагога с мозаикой. В 90-х годах раскопки возобновились. В Бейт-Шеане были найдены развалины языческих храмов, римский амфитеатр, колоннады, мозаика, римские термы. В 2008 году состоялось открытие грандиозного проекта – светозвукового шоу для туристов. С помощью новейших технологий (голограмма, световые эффекты, звуковая симуляция и др.) древний город буквально на глазах возрождается заново. Создаётся впечатление, что можно погулять по улицам, окунуться в атмосферу тех времён, когда город ещё не был разрушен. Представление является уникальным в своём роде в Израиле и одним из немногих в мире.

Древний город был важным торговым и военно-стратегическим объектом на протяжении почти всей истории его существования. Название города происходит от местного языческого бога солнца Шеана или Шана, поэтому Бейт-Шеан называют ещё «городом Солнца». Место, где позже возник этот город, было обитаемо уже с 5 тысячелетия до н. э., а название Бейт Шеан впервые упоминается в египетских текстах 19 в. до н. э. В ТАНАХе (Торе) Бейт-Шеан упоминается уже при описании вступления народа Израиля в Землю Обетованную. Позже город был захвачен совместным филистимлянско-египетским войском. Затем город был отвоеван у филистимлян лишь при царе Давиде, который передал его своему сыну, царю Шломо (Соломону). Во времена Второго Храма население города было смешанным: здесь жили евреи, называвшие город Байшан, и греки, называвшие его Скифополис (Скитополис).

В период антиримского восстания (66 – 70 гг. н.э.) еврейские жители города были зверски уничтожены. В византийскую эпоху Бейт-Шеан был важным христианским городом. На протяжении всей римско-византийской эпохи Скифополис был роскошным городом: общественные здания, бани, аттракционы, рынки, монументальные ворота, прямые красивые улицы. В городе была синагога с удивительной мозаикой, обнаруженной в ходе археологических раскопок, и большие языческие храмы, превращенные впоследствии в церкви. Однако во время землетрясения 749 года город был практически полностью разрушен. История этого древнего города очень интересна и насыщена событиями, о которых вам расскажет наш гид во время наших эзотерических туров по Израилю.

Бейт-Шеан — один из древнейших городов на Ближнем Востоке, при раскопках которого обнаружено около 20 культурных слоев, причем самые верхние 5 были полностью срыты при первых исследованиях. Богатая древняя история города постоянно не давала покоя учёным, благодаря которым здесь продолжились археологические и реставрационные работы. В ходе раскопок на месте разрушенного древнего города были обнаружены римский театр (аналогичный театру в Кейсарии), храмы, торговые центры, бани, мозаики и другие памятники старины.

У входа в национальный парк Скифополис в Бейт-Шеане есть макет всего города, на котором можно обозреть всё его величие и красоту. Здесь нас ждут развалины древнего римского театра, на сцене которого происходили различные представления. Здание театра относится ко второму веку нашей эры, и вмещает в себя от 7 до 10 тысяч зрителей. Театр делился на три уровня сидений, из которых до нашего времени в целости сохранился только первый, а остальные восстановлены. За сценой можно увидеть остатки стены с колоннами, служившими для установки декораций к спектаклю. Колонны были изготовлены из гранита, и вся стена достигает высоты в двадцать метров. Театр был украшен мозаикой, скульптурами и барельефами, сцена и арена были вымощены мраморными плитами. Амфитеатр является типичной римской конструкцией. Он находился на южной окраине римского города и использовался в основном для гладиаторских боев, в том числе с животными, а изредка как ипподром. Поэтому сцена находится значительно ниже зрительных рядов и имеет специальные проходы в подземные помещения, где содержались дикие животные. Амфитеатр представляет собой овал 102 на 67 м и имеет 12 зрительских рядов. В 4 в. н. э. амфитеатр постепенно перестал использоваться, а крестоносцы употребили его камни для строительства крепости.

Хорошо сохранилась центральная улица Паладиус, с двух сторон вдоль которой стоят колонны. Улица выложена каменными плитами. Улица Паладиус, пересекающая город от театра к подножью холма, длинной почти в 150 метров, была построена римлянами и перестроена в начале византийской эпохи. Вдоль всей улицы тянется колоннада, которая открывает вид на магазины, находившиеся по обеим сторонам улицы. Рядом с этой улицей находиться полукруглая площадь с названием Сигма, по краям которой расположены комнаты, стены части из них покрыты мозаикой, изображающей растения, зверей и надписи на греческом языке.

Стоя на перекрестке улиц древнего Бейт-Шеана, нашему вниманию открываются развалины римского храма, построенного во втором веке нашей эры и разрушенного в византийскую эпоху. Храм был выстроен в классическом стиле. Ко входу в храм вели ступени, так же с лицевой стороны храма были установлены колонны с надписью над ними. Общая высота храма была почти 15 метров. Две из колонн храма были найдены сваленными землетрясением, разрушившим город.

Также здесь можно увидеть Нимфион – городской фонтан, построенный во втором веке нашей эры и перестроенный в четвертом. В центре фонтана было выстроено некое возвышение, за которым стояла двухэтажная стена. Вода в фонтане стекала в бассейн, расположенный с лицевой стороны.

Огромная лестница ведёт на вершину холма, с которого открывается неописуемый вид, особенно весной, когда все вокруг цветет. Римлянами на холме был выстроен храм Зевсу, от которого остались связывающие звенья колонн и огромной величины надписи. В византийскую эпоху на холме была построена церковь, а в средневековье холм был окружен стеной. Так же на холме найдены постройки, являющиеся жилыми домами и остатки храмов.

Ещё одним интересным местом в Бейт-Шеане является сохранившийся комплекс бань (терм), построенных в четвертом веке нашей эры и перестроенном в византийскую эпоху. Площадь, занимаемая всеми строениями бань, занимает около 900 квадратных метров и включает в себя восемь залов. Бани представляли собой ряд комнат с двойным полом. С северной стороны бань находились комнаты-топки, из которых горячий пар подавался под пол, а затем выходил наружу по ряду керамических труб у стен.

Пол был выложен мраморной мозаикой, а стены разукрашены. Отдельные элементы дизайна сохранились, так же как и выбитые в полу византийские надписи, повествующие о перестройках бань. Центральное здание с трех сторон было окружено колонной галереей, через которую можно было попасть в другие банные залы. На выходах из галерей были построены бассейны и фонтаны для охлаждения после горячих бань.

Национальный парк Бейт-Шеан хранит в себе загадки прошлого, а благодаря учёным-археологам, туристы могут осмотреть римские термы (бани), полюбоваться амфитеатром, погулять по сохранившимся улицам и осмотреть всю городскую инфраструктуру того времени.Во время наших эзотерических туров по Израилю с Сергеем Ратнером, мы можем воочию увидеть многочисленные памятники архитектуры различных эпох и культур, каждая из которых оставила свой неизгладимый след в облике и истории этого древнего города. В мартовском VIP туре 2013г. мы как раз посетили это удивительное по красоте место.